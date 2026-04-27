В Москве открылся ювелирный бутик Crivelli

Столичный бутик стал первым в мире монобрендовым магазином Crivelli за пределами Италии. Новое пространство площадью 104 кв. м. разместилось в самом центре Москвы — на первом этаже гостиницы «Арарат Парк Хаятт». Современный лаконичный дизайн интерьера вдохновлен эстетикой благородной роскоши. Мягкий свет отражается в мраморе Emperador Dark, играет узорами фактурных зеркал, созданных специально для московского проекта. В витринах основного этажа и приватной зоны выставлены драгоценности из золота, бриллиантов, цветных драгоценных камней. Разнообразие ассортимента — одно из преимуществ итальянской ювелирной марки, основанной более полувека назад в Валенце. Тут и сдержанная классика, и восточная пышность, и минимализм, и остромодные ювелирные аксессуары. Цены начинаются от 100 тыс. рублей, при этом доступна услуга изготовления драгоценностей по персональному заказу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Crivelli Фото: Crivelli Фото: Crivelli Фото: Crivelli Следующая фотография 1 / 4 Фото: Crivelli Фото: Crivelli Фото: Crivelli Фото: Crivelli