Патрушев в Египте обсудил с Ас-Сиси безопасность торгового судоходства

Помощник президента России Николай Патрушев в Каире обсудил с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси безопасность торгового судоходства. Об этом сообщила возглавляемая господином Патрушевым Морская коллегия.

«Николай Патрушев передал привет от президента России Владимира Путина, — сообщили в коллегии (цитата по "Интерфакс"), — и рассказал о приоритетных проектах в рамках российско-египетского взаимодействия в морской сфере».

Стороны обсудили «широкий спектр тем двустороннего сотрудничества», в частности — проекты в области морской логистики, судостроения и морского образования. Также было уделено внимание взаимодействию двух стран в БРИКС и Международной морской организации.

Николай Патрушев находится в Египте с 26 апреля. Накануне он заявил прессе, что Россия и Египет «в силу своего уникального географического положения являются важнейшими звеньями мировой логистической архитектуры».