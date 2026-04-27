«Бессмертный полк» в Марий Эл пройдет онлайн

В Марий Эл акция «Бессмертный полк» в этом году, как и в прошлом, состоится в онлайн-формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Юрия Зайцева.

Фото: Коммерсантъ

Он отметил, что основные торжественные мероприятия ко Дню Победы пройдут в традиционном виде. В Йошкар-Оле 9 мая состоится парад Победы с участием военнослужащих, силовых ведомств, кадетов и юнармейцев.

Ранее сообщалось, что в Чувашии отменили очные массовые мероприятия ко Дню Победы.

