В Чувашии отменили очные массовые мероприятия ко Дню Победы

В Чувашии в этом году не будут проводить парад Победы, акцию «Бессмертный полк» и праздничный салют. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

По его словам, решение принято из соображений безопасности. При этом сам День Победы в республике состоится — памятные и праздничные мероприятия пройдут на локальных площадках с соблюдением всех требований и с участием экстренных служб.

Власти отмечают, что для каждого события подготовлены паспорта безопасности и отработаны алгоритмы взаимодействия с оперативными службами.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

