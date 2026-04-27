Китай заблокировал покупку запрещенной Meta ИИ-стартапа Manus

Власти Китая заблокировали сделку по приобретению сингапурского стартапа в сфере искусственного интеллекта Manus американской корпорацией Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщают СМИ, включая Reuters и CNBC.

Решение о запрете на покупку Manus приняла Комиссия по национальному развитию и реформам Китая после проверки сделки. Комиссия не назвала конкретных причин блокировки соглашения.

Американская корпорация объявила о приобретении Manus в декабре 2025 года. Сумма сделки составила $2 млрд. Стартап разрабатывает ИИ-агентов, первый такой инструмент представили в прошлом году. Как пишет Financial Times, компания уже начала интегрировать разработки Manus в свои инструменты.

Manus была создана в Китае, однако позже ее перерегистрировали в Сингапуре. CNBC отмечает, что запрет сделки «вызвал беспокойство хайтек-предпринимателей и инвесторов, которые хотели использовать регистрацию китайских компаний в Сингапуре, чтобы избежать проверок со стороны властей США и КНР».

Яна Рождественская