Три района Курской области остались без электричества из-за урагана

Вчера из-за сильных порывов ветра скоростью до 20 м/c и обрывов линий электропередач в четырех районах Курской области произошли отключения электричества. Света лишились жители 36 населенных пунктов Мантуровского, Обоянского, Золотухинского и Черемисиновского районов. Отключения затронули 2149 человек в 942 домах. Об этом сообщил глава комитета региональной безопасности Олег Горячев на заседании облправительства.

По словам господина Горячева, в Черемисиновском районе электричество удалось восстановить в течение двух часов. На утро без света оставалось 14 населенных пунктов в трех оставшихся районах — речь идет о 854 жителях в 354 домах.

Больше всего от порывов ветра пострадал Мантуровский район, где помимо обрывов линий электропередачи были повреждены кровли в трех домах. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня также будут отмечаться порывы ветра до 15 м/c.

Глава Мантуровского района Сергей Бочаров добавил, что в результате урагана пострадали также школа и клуб, были повалены деревья. «Сейчас все дороги практически убраны от поваленных деревьев. Сегодня нужно закрыть периметр у тех зданий, у которых сорвало часть крыши»,— сказал господин Бочаров.

На вопрос губернатора Курской области Александра Хинштейна о введении режима ЧС регионального уровня Сергей Бочаров ответил, что такой режим не вводился и что муниципалитет рассчитывает «справиться своими силами». «Если не управимся, будем обращаться в область»,— пояснил чиновник.

В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что пять курских населенных пунктов остались без света из-за обстрелов и атак БПЛА.

Егор Якимов