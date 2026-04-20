Пять курских населенных пунктов остались без света из-за обстрелов и БПЛА

За прошедшие сутки территория Курской области была 70 раз атакована с применением артиллерии по отселенным районам. Сбиты 75 беспилотников, трижды БПЛА нанесли удары при помощи взрывных устройств. В результате атак по объекту энергетики в Рыльском районе было нарушено электроснабжение в пяти населенных пунктах, которые совокупно насчитывают 320 домов и 745 жителей. Об этом 20 апреля сообщил на своем канале в Max губернатор Александр Хинштейн.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, пострадавших нет.

«В деревне Викторовка в двух домах выбиты окна, посечены фасады и повреждена кровля. В городе Рыльске один дом уничтожен огнем полностью, во втором доме выбиты окна и осколками посечен автомобиль»,— рассказал о разрушениях глава региона.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», ночью и утром субботы, 18 апреля, дроны массово атаковали Воронежскую область. Дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили, подавили и уничтожили 44 беспилотника. В областном центре были повреждены конструкции строящегося многоквартирного дома и стена сетевого магазина. Пострадала девушка.

