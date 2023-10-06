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обновлено 16:11

Уголовное дело возбуждено по поводу гибели ребенка в бассейне

В городе Кстово (Нижегородская область) вечером 5 октября во время урока по плаванию пятилетний мальчик утонул в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным следствия, в ходе занятий мальчик, оставшись вне поля зрения тренера, ушел под воду. Работники ФОКа достали ребенка достали из воды и попытались оказать ему первую медицинскую помощь. Не смотря на это, спасти мальчика не удалось.

Расследование дела взято на контроль областной прокуратурой.

Андрей Репин

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