Гендиректор «Треста Магнитострой» подал на банкротство с долгом в 77 млн рублей

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление генерального директора компании «Трест Магнитострой» Олега Лакницкого о признании себя банкротом. Топ-менеджер сообщил о задолженности в размере 77,3 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке дел.

«Ъ-Южный Урал» связался с юристом Олега Лакницкого, однако она отказалась от комментариев.

Олег Лакницкий является генеральным директором магнитогорского ЗАО «Трест Магнитострой». В «СПАРК-Интерфакс» указано, что в разные периоды он владел долей компании в размере 51,85%. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году «Трест Магнитострой» получил выручку от продаж в размере 69,6 млн руб., чистую прибыль — 5,1 млн руб. В Челябинске компания реализует несколько крупных проектов — ЖК «Дом на Кашириных», «Видный», КД «Спортивный».

В 2016-2021 годах Олег Лакницкий также руководил московской компанией «Гринфлайт», которая в настоящий момент проходит через процедуру банкротства. Она принадлежит одноименной челябинской организации, известной срывом строительства ЖК «Академ Riverside». Часть проблемных домов в 2016-2020 годах в том числе помогла достроить компания «Трест Магнитострой».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле этого года московская дочерняя компания челябинского «Гринфлайта» также планировала подать заявление о признании банкротами двух бывших гендиректоров — Олега Лакницкого и Людмилы Подольской. Уведомления в начале апреля размещены на сайте Федресурс. По словам конкурсного управляющего ООО «Гринфлайт» (Москва) Сергея Воронина, причиной стали невозмещенные убытки в размере 20,8 млн руб. Ранее арбитражный суд постановил взыскать их с Олега Лакницкого и Людмилы Подольской в рамках дела о банкротстве компании. Тогда юрист Олега Лакницкого прокомментировал «Ъ-Южный Урал», что бизнесмен не намерен возмещать убытки.

