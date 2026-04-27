WSJ: американские авиакомпании попросили у Трампа $2,5 млрд в обмен на акции

Низкобюджетные авиакомпании США Frontier, Avelo и несколько других обратились за помощью к администрации Дональда Трампа из-за роста цен на авиатопливо. Они просят субсидии в размере $2,5 млрд в обмен на свои акции. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные осведомленные источники.

Сумма рассчитана исходя из того, насколько больше, по оценкам компаний, они потратят на авиационное топливо в этом году по сравнению со своими прежними прогнозами. По словам источников, оценка предполагает, что цены на авиационное топливо в среднем останутся выше $4 за галлон до конца года. Представители Белого дома не комментируют эти сообщения.

Рост цен на топливо начался после атак США и Израиля на Иран в конце февраля. Это привело к почти полной приостановке поставок нефти и другого топлива через Ормузский пролив. Сейчас цены на авиатопливо в США составляют $4,19 за галлон (83 руб. за литр). В середине апреля глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что цены на бензин в США продолжат расти еще несколько недель. По его словам, стоимость топлива будет увеличиваться до тех пор, пока не восстановится стабильный транзит судов через Ормузский пролив.

