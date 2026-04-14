Минэнерго США: цена на бензин будет расти еще несколько недель

Глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что цена на бензин в США продолжит расти еще несколько недель. По его словам, стоимость топлива будет увеличиваться до тех пор, пока не восстановится стабильный транзит судов через Ормузский пролив.

Министр энергетики США Крис Райт

Фото: Danielle Villasana / Reuters Министр энергетики США Крис Райт

Фото: Danielle Villasana / Reuters

Выступая на экономической конференции в Вашингтоне, господин Райт предупредил, что американцев ждет пик цен в ближайшее время. «Она вырастет, прежде чем понизится»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что ситуация напрямую зависит от развития конфликта на Ближнем Востоке.

Глава американского Минэнерго отметил, что президент США Дональд Трамп осознавал риск краткосрочных перебоев в поставках нефти при начале операции против Ирана.

Сейчас средняя цена за галлон бензина в США достигла $4,125, увеличившись на 40% всего за два месяца. Для стабилизации ситуации Крис Райт пообещал «творческий подход» со стороны Белого дома к контролю за ценами на энергоносители.