Два смертельных ДТП произошли в Подмосковье во время снегопада

В Подмосковье во время снегопада произошли два ДТП с жертвами. Одно происшествие случилось на трассе Луховицы — Зарайск, там погибли два человека. Второй инцидент произошел на трассе «Холмогоры» — погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

На 16-м км дороги Луховицы — Зарайск водитель легкового Daewoo выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. Водитель и пассажир легкового авто погибли на месте. Источники ТАСС в силовых структурах уточнили, что причиной ДТП стала скользкая дорога из-за мокрого снега.

На 58-м км автодороги М-8 «Холмогоры» автобус Mercedes столкнулся с грузовой машиной. Погиб один пассажир автобуса, водитель пострадал. По данным «Московского комсомольца», пострадавшего госпитализировали.