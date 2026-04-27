Фото: LVMH

На завершившемся только что женевском Watches and Wonders был представлен проект LVDB-03 Louis Varius от De Bethune и Louis Vuitton. Этот интересный объект выходит за пределы привычного понимания часов. Речь идет о современной интерпретации исторической системы Sympathique, где настольные часы и наручная модель связаны синхронизированным механизмом. В нем через заводную головку настольные часы подзаводят пружину в наручных, поддерживая их запас хода, и одновременно корректируют время, добиваясь абсолютной точности.

К этому механизму добавлено интересное сочетание материалов: метеорит — один из древнейших известных материалов внеземного происхождения — соединен с современным титаном. Сам объект выстроен по принципу кабинета редкостей: гравированные сцены путешествий, отсылающие к эпохе великих географических открытий, небесные карты и конструкция с карданным подвесом, заимствованным у морских хронометров.

Наверное, вы заметили, что я сейчас уделяю часовым новинкам гораздо меньше внимания, чем раньше: рынок переживает непростой период — и с точки зрения продаж, и с точки зрения того, что создается. Но, как мне кажется, сегодня именно такие объекты имеют больше шансов найти своего обладателя, чем просто часы.

Анна Минакова