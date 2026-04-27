Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Средняя оценочная стоимость проданной квартиры в бизнес-классе по итогам первых трех месяцев этого года оказалась на 10% ниже средней цены предложения. В массовом сегменте разрыв составил около 15%, посчитали эксперты компании «Метриум». В премиум-классе и высокобюджетном сегменте разрыв заметно больше.

Брокеры соотнесли среднюю оценочную стоимость проданной квартиры со средней ценой квартиры в продаже, чтобы понять, насколько совпадают ценовые ожидания застройщиков и покупателей в разных сегментах московского рынка новостроек. Анализ показал, что наиболее гармоничные ценовые ожидания наблюдаются в массовом сегменте и жилых комплексах бизнес-класса. В массовом сегменте покупатели в среднем заплатили за одну квартиру около 17,5 млн руб. Застройщики в тот же период предлагали квартиру в среднем за 20,5 млн руб. Разница составила 15%.

В бизнес-классе разрыв оказался еще меньше — 10%. «Рынок новостроек бизнес-класса сейчас можно назвать самым адаптивным с точки зрения условий покупки и линейки предложений», — отмечают эксперты компании STONE. Девелоперы в этом сегменте стремятся охватить как можно более широкий круг потенциальных покупателей. Для этого они предлагают не только гибкие условия покупки, включая длительные беспроцентные рассрочки, но и разнообразие квартир — по площади, конфигурации, этажности. Это также сильно влияет на итоговую стоимость.

Более заметный разрыв в ценовых ожиданиях застройщиков и покупателей наблюдается в сегментах премиум-класса и высокобюджетных новостроек — 23% и 29% соответственно.

Светлана Бардина