В Кировской области из-за весеннего половодья остаются отрезанными 136 населенных пунктов от транспортных путей сообщения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.

В Кировской области 136 населенных пунктов остаются отрезанными из-за паводка

В Кировской области 136 населенных пунктов остаются отрезанными из-за паводка

Фото: Пресс-служба губернатора Кировской области Александра Соколова

По его словам, во всех отрезанных населенных пунктах сформированы запасы продуктов, медикаментов и топлива. Пик паводка уже пройден, а спад воды ожидается с 1 по 10 мая.

Транспортное сообщение нарушено по 20 мостам в 14 муниципалитетах. Также сохраняются подтопления 10 участков автодорог, 109 приусадебных участков и одного моста. В Кикнурском округе организована круглосуточная лодочная переправа.

Ранее сообщалось о 125 отрезанных населенных пунктах.

Анна Кайдалова