В Кировской области из-за паводка нарушено сообщение со 125 населенными пунктами

В Кировской области из-за паводка нарушено транспортное сообщение со 125 населенными пунктами. Их обеспечили запасом продуктов, медикаментов и топлива, приняли меры по обеспечению пожарной безопасности, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Фото: Пресс-служба губернатора Кировской области Александра Соколова

По его словам, ограничения связаны с закрытием движения и разведением 15 мостов в ряде муниципалитетов, включая Афанасьевский, Даровской, Зуевский, Кильмезский, Кикнурский, Лузский, Малмыжский, Нолинский, Опаринский, Советский округа и Кирово-Чепецк.

На реках региона продолжается подъем уровня воды. За сутки он составил от 7 см до 102 см.

Анна Кайдалова