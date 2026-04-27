Дмитрий Артюхов проверил ход капремонта в мерзлотнике под Обдорским острогом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский проверили ход капремонта в мерзлотнике под Обдорским острогом. Как сообщил глава Ямала в своем Telegram-канале, вместе они посетили еще несколько городских строек.

«Сейчас строители наносят черновую штукатурку снегом, налаживают температурный режим. После обновления откроем здесь музей вечной мерзлоты — часть проекта по масштабной реконструкции всего исторического центра Салехарда»,— рассказал господин Артюхов. По данным регионального правительства, площадь снежной штукатурки составит более 2 тыс. кв. м — это сохранит своды от осыпания. Эти работы собираются закончить до конца года. На северном входе в мерзлотник необходимо поддерживать отрицательную температуру. На следующем этапе капремонта будет обустроен южный вход и благоустроена территория вокруг него.

Мерзлотник появился в Салехарде в 1946 году. Уникальная система тоннелей, расположенная под холмом, когда-то служила ямальским рыбакам для долгосрочного хранения рыбы.

Кроме того, губернатор и мэр посетили стройплощадку семиэтажного дома на ул. Мира — его введут в июне. В этом же районе будет проведен ремонт площади и установлена стела «Город трудовой доблести». Также они побывали на стройке автосервиса на въезде в город со стороны Аксарки. Там появятся заправка, первая в Салехарде зарядная станция для электромобилей, автомойка, шиномонтажный сервис, логистический центр, гостиница и минимаркет. Там уже работает кафе сети «Вилка Ложка».

Напомним, в середине апреля Дмитрий Артюхов и Алексей Титовский проверили в Салехарде ход строительства культурно-досугового центра, детских садов «Снегурочка» и «Мамонтенок», домов на улице Павлова.

Ирина Пичурина