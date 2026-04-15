Глава Ямала и мэр Салехарда посетили стройки города

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вместе с главой Салехарда Алексеем Титовским посетили стройки города, сообщили в правительстве Ямала. Они проверили ход строительства культурно-досугового центра, детских садов «Снегурочка» и «Мамонтенок», домов на улице Павлова. Кроме того, глава региона осмотрел новое здание военкомата.

Дмитрий Артюхов (в центре) и Алексей Титовский (справа) Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Сначала губернатор и мэр посетили культурно-досуговый центр на ул. Мира, который планируется открыть до конца года. Там появятся пиццерия, игровая зона с батутами и разными направлениями развития детей.

Затем они посетили детский сад «Снегурочка» на 100 человек, где заканчивается ремонт. В здании 1975 года постройки укрепили фундамент, обновили фасад и дорогу на территории, обустроили игровые участки для детей. В садике «Мамонтенок» на 392 воспитанника работы завершатся до конца года. После реконструкции появится 70 дополнительных мест для детей раннего возраста.

На улице Павлова возвели уже один многоквартирный дом на восемь этажей — его собираются ввести в эксплуатацию в мае. В нем создано 35 квартир. Еще два дома на 170 квартир планируется возвести на месте аварийных деревянных домов, которые запланированы к расселению и сносу в этом году. Всего в Салехарде сейчас строятся 64 многоквартирных дома, 18 таунхаусов примерно на 6 тыс. квартир, их общая площадь составляет 297 тыс. кв. м.

«Жилье — самая важная тема для Севера. И еще недавно мы говорили, что нужно наши города открывать для частных застройщиков, а сегодня уже констатируем — несколько крупных жилищных проектов по частной инициативе в городе реализуется. Вместе с теми проектами, которые финансирует округ под программу переселения из аварийного жилья, это дает хороший ввод новых квартир. Это будет сдерживать рост стоимости жилья и помогать развивать Арктическую ипотеку — самую доступную сейчас в стране»,— отметил Дмитрий Артюхов.

Ирина Пичурина