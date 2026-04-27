Ремонт на долгий срок

Суд в Москве вынес приговор по уголовному делу предпринимателя Романа Козлова. Ему вменяют особо крупное мошенничество. По версии следствия, Роман Козлов обязался оплатить половину ремонта помещений, арендуемых компанией «Спорт Форум» (сеть World Class), однако не сделал этого. Ущерб оценивается более чем в 100 млн руб. Вину бизнесмен не признал и получил восемь с половиной лет.

Речь в уголовном деле идет о событиях 2022–2023 годов. Роман Козлов, будучи собственником нежилого помещения в ЖК «Триумф Палас», заключил дополнительное соглашение к истекающему в 2022 году договору аренды с ООО «Спорт Форум» (сеть World Class).

Стороны продлили срок договора на десять лет и решили провести капитальный ремонт помещения. Собственник обязался возместить 50% от стоимости работ, изначально согласованной на сумму 184 млн руб. Согласно материалам дела, арендатор за свой счет произвел ремонт, потратив, по его собственным данным, 264,5 млн руб.

В ноябре 2023 года клуб открылся. Господин Козлов, однако, выплачивать компенсацию, которая возросла до 132,27 млн руб., отказался, ссылаясь на то, что с ним не согласовывали удорожание ремонта и не представили документы, подтверждающие затраты арендатора.

ООО «Спорт Форум» — оператор фитнес-клубов World Class в России. Компания основана в 2006 году, генеральный директор — Александр Солодовников. Бренд World Class принадлежит Ольге Слуцкер. С 2020 года предприятие включено в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Дело в отношении предпринимателя было возбуждено в апреле 2024 года сначала о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере. Однако затем обвинение переквалифицировали на мошенничество.

Следствие пришло к выводу, что не отданные арендатору деньги бизнесмен фактически похитил. Господин Козлов был арестован и помещен в СИЗО-4 («Медведь»), где успел побывать и в штрафном изоляторе, прежде чем Мосгорсуд перевел его под домашний арест.

Первый раз уголовное дело господина Козлова поступило в Дорогомиловский суд в апреле 2025 года. Тогда судья Ольга Быковская провела всего три заседания, после чего, удовлетворив ходатайство защиты, вернула дело в прокуратуру для дополнительного расследования. Гособвинению удалось добиться отмены этого решения в апелляции. Повторно в суд дело поступило в июле 2025 года, его рассматривала судья Евгения Горохова.

В прениях прокурор заявила, что считает вину подсудимого полностью доказанной, и предложила назначить ему семь лет колонии, а также удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны на сумму вменяемого ущерба.

Роман Козлов свою вину категорически отрицал. Обвинение в отношении него, по словам адвокатов, «не только противоречит уголовному закону и здравому смыслу».

По мнению защитников Кирилла Мариненко, Тимофея Ермака, Никиты Некрасова и Калоя Ахильгова, между господином Козловым и арендатором возник спор об исполнении договорных обязательств, который должен разрешаться исключительно в арбитражном суде, а не путем возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Господин Козлов не давал указаний подрядчикам, не распоряжался деньгами арендатора и не получал никакого имущества ООО «Спорт Форум», отмечает защита. Вся обстановка остается на балансе арендатора.

При этом, подчеркивают адвокаты, договор аренды действует, компания продолжает вести в помещении свою предпринимательскую деятельность и даже платит господину Козлову аренду. «Козлов действительно не оплатил свою часть стоимости ремонта, но на это имел все законные основания ввиду нарушения договора именно арендатором и непредоставления им доказательств выполнения работ на заявленную сумму»,— отметили адвокаты в ходе прений сторон.

В итоге судья Евгения Горохова признала подсудимого виновным и назначила срок даже больший, чем просил прокурор,— восемь с половиной лет колонии. Суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны на 132 млн руб.

Адвокаты намерены приговор обжаловать. «Приговор не только незаконен и необоснован, но и беспрецедентно суров. Такие сроки по подобным делам вообще не назначают. Даже прокуратура просила срок меньше. Конечно, защита будет пытаться отменить данный приговор в вышестоящих инстанциях»,— заявил “Ъ” адвокат подсудимого Тимофей Ермак.

«Я думаю, что пора закрывать арбитражные суды и переносить все споры в следственные органы,— сыронизировал, поддержав коллегу, адвокат Калой Ахильгов.— Если этот приговор устоит в вышестоящих инстанциях, впору задуматься о смене профессии».

Ефим Брянцев