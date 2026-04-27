В Ростове в ДТП пострадал 16-летний пассажир питбайка

Полицейские в Ростове-на-Дону устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, вечером 26 апреля по ул. Мусоргского 26-летний водитель Kia Optima совершил разворот в неположенном месте и врезался в питбайк, который двигался по встречной полосе. 16-летний пассажир питбайка получил травмы. Сотрудники уточняют обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает родителей не допускать детей на питбайках и других мотосредствах без сопровождения и разрешения.

Наталья Шинкарева