В аэропорту Шри-Ланки задержали 22 буддийских монаха со 110 кг наркотиков

В международном аэропорту Шри-Ланки полицейские задержали буддийских монахов, которые перевозили более 110 кг наркотических веществ. Конфискация запрещенных препаратов стала крупнейшей в истории аэрогавани. Общая стоимость изъятых веществ оценивается в 1,1 млрд рупий (около $11,6 млн). Об этом сообщило местное издание Daily Mirror.

22 монаха возвращались из Таиланда, где отдыхали четыре дня. Как сообщили источники газеты, каждый перевозил в своем чемодане около пяти килограммов наркотиков, которые были спрятаны в потайных стенках багажа.

По данным следствия, трафик организовали трое монахов, а соучастников завербовали через социальные сети. Организаторы пообещали молодым сподвижникам бесплатный перелет, проживание и питание. Предположительно, монахов использовали в темную — их заверили, что они будут перевозить учебники и сладости для школьников.

Как пишет DM, полицейские из бюро по борьбе с наркотиками арестовали предполагаемого организатора наркоэкспедиции. По данным следствия, аналогичная поездка с участием 12 монахов состоялась в прошлом месяце. Еще одна операция по ввозу наркотических веществ планировалась в ближайшем будущем.