Концерн «Калашников» представит дрон «СКАТ 350 М» на выставке в Центральной Азии

Оборонный концерн «Калашников» впервые продемонстрирует комплекс гражданского назначения с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «СКАТ 350 М» в Центральной Азии. Как сообщает пресс-служба предприятия, дроны покажут на промышленной выставке в Ташкенте 20-22 апреля.

«В последнее время мы наблюдаем устойчиво растущий интерес к “СКАТ 350 М” со стороны стран Центральной Азии, который основывается на эффективном применении изделия как в военных целях в зоне проведения СВО, так и в гражданских проектах <...> Сейчас крайне важно провести встречи с заинтересованными заказчиками в странах, связанных с нашей страной многолетней историей дружбы и сотрудничества»,— отметил директор по экспортным продажам БПЛА концерна Леонид Рокеах.

«СКАТ 350 М» оснащен системой оптической навигации и используется для разведки местности и сопровождения наземных операций в разных погодных условиях в широком температурном диапазоне. Размах крыла — 3,2 м, максимальное расстояние для передачи сигнала — около 40 км. Он способен оставаться в воздухе до четырех часов и выполнять задания на высотах от 300 до 5 тыс. м. За один вылет беспилотник может преодолеть 240 км.

Первая публикация об использовании БПЛА в зоне спецоперации в СМИ появилась в марте 2024 года. Дрон применяется в сопряжении с управляемыми барражирующими боеприпасами «КУБ-2» и «КУБ-10». В течение 2025 года концерн внес более 40 изменений в ПО наземного пункта обеспечения «СКАТ 350 М».

Напомним, концерн досрочно закрыл контракт 2026 года на экспорт крупной партии автоматов АК-203 иностранному заказчику. Эта модель изготавливается для иностранных заказчиков с 2020 года.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.