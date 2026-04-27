Краснодарскую чиновницу оштрафовали за американский хостинг сайта районной администрации

В Краснодарском крае замглавы администрации Абинского района оштрафовали на 100 тыс. руб. за нарушение требований законодательства о персональных данных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Чиновница, отвечающая за работу сайта районной администрации, не обратила внимание на то, что ресурс использовался на платформе, которая принадлежит американской компании.

«Это означает трансграничную передачу персональных данных на территорию Соединенных Штатов Америки, что представляет собой угрозу безопасности РФ в условиях проведения специальной военной операции»,— сообщила пресс-служба.

Как заявили в суде, на ресурсе размещались сведения о российских военных и членах их семей.

Анна Перова, Краснодар