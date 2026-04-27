В секторе Газа прошли первые выборы с 2006 года

26 апреля в Палестине прошли местные выборы, в числе прочего они были проведены в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Это первые выборы, проведенные в анклаве, с 2006 года, сообщает Reuters. В Палестине в целом (с учетом Западного берега реки Иордан) выборы не проводились с 2023 года, когда «Хамас» напал на Израиль. В большинстве мест победили сторонники президента Палестины Махмуда Аббаса.

Палестинская администрация заявила, что проведение выборов в Дейр-эль-Балахе должно продемонстрировать, что Газа является неотъемлемой частью будущего палестинского государства. Группировка «Хамас» фактически вытеснила представителей палестинской администрации из Газы в 2007 году. На нынешних выборах она не выдвигала своих кандидатов. При этом, как отмечает Reuters, некоторые кандидаты в Дейр-эль-Балахе имеют связи с группировкой.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа заявил, что выборы были проведены в «крайне чувствительный момент из-за сложных вызовов и чрезвычайных обстоятельств» и явка на них была низкой, однако это важный шаг «в достижении единства нашей родины». В Газе явка составила 23%, на Западном берегу реки Иордан — 56%. Проведение муниципальных выборов многие рассматривают как первый шаг к президентским выборам, которых в Палестине не было 21 год.

Яна Рождественская