Путин поручил правительству снизить бумажную нагрузку на педагогов и врачей
Путин утвердил перечень поручений после встречи с бизнесом на съезде РСПП
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений после встречи с бизнесом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В перечень вошло в том числе поручение снизить бумажную нагрузку на работников бюджетной сферы. В первую очередь — на педагогов и врачей.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Доклад президент ждет до 1 августа. Перечень поручений опубликовала пресс-служба Кремля.
Также в списке:
- Правительству вместе с Банком России и Генпрокуратурой необходимо подготовить предложения о создании механизма по защите прав миноритарных акционеров.
- Правительству нужно вести ежеквартальный доклад о дефиците кадров в стране, высвобождении работников организаций и перемещении трудовых ресурсов. Первый отчет президент ждет 1 августа.
- РСПП рекомендовано при присуждении премий в сфере предпринимательства учитывать участие компаний в восстановлении объектов культурного наследия. Доклад по этому вопросу Владимир Путин ждет до 1 октября.
- До 1 августа необходимо интегрировать проекты по инвестициям в объекты культурного наследия в плохом состоянии в общую систему поддержки инвестиций в регионах. Поручение адресовано правительству, ВЭБ.РФ, «Дом.РФ» и Агентству стратегических инициатив.
- Правительству и Банку России поручено разработать предложения по требованиям к минимальной доле акций в свободном обращении для включения в котировальные списки Московской биржи. Требования будут зависеть от размера капитала эмитента.