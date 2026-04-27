Портал платных парковок Ижевска вошел в белый список Минцифры

Портал платных парковок Ижевска внесли в белый список Минцифры России. Как сообщается на сайте парковочного пространства города, теперь оплатить парковку можно с мобильного интернета. Оплатить платную парковку в Ижевске теперь можно с мобильного интернета.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Параллельно остается доступной функция оплаты парковки через смс-сообщение и чат-бота «Горпарковки Бот» в Мах.

Напомним, с 23 марта в Ижевске возобновили фиксацию нарушений правил парковки. Выписывать штрафы буду за парковку на газоне, детской площадке или в других неположенных местах.