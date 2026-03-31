За 2025 год в Ижевске выписали 12 тысяч штрафов за неправильную парковку

С 23 марта в Ижевске возобновили фиксацию нарушений правил парковки. Выписывать штрафы будут за припаркованный на газоне автомобиль и в других неположенных местах, сообщил глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира в программе «Про Город».

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Также глава города сообщил об увеличении штрафов в 2026 году за правонарушение. Для граждан сумма штрафа составит от 3 до 5 тыс. руб. Должностные лица будут платить от 5 до 10 тыс. Для юрлиц предусмотрен штраф от 15 до 25 тыс. руб. За 2025 год в Ижевске составили более 12 тыс. протоколов за неправильную парковку, по которым взыскано более 16 млн руб.

Напомним, штрафы за парковку на газонах были введены в правила благоустройства города Ижевска в 2018 году. Факты неправильной парковки фиксируются ежедневно с помощью системы слежения «Дозор».