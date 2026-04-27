Служебное жилье для артистов Мариинки начнут строить в 2027 году

Реконструкцию доходного дома Коноплева на проспекте Римского-Корсакова, 115а планируют начать в марте 2027 года. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили в пресс-службе Мариинского театра. Здание намерены приспособить под служебное жилье для сотрудников театра и номера для гастролирующих артистов до 2030 года.

Для артистов Мариинского театра начнут строить служебное жилье в Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

17 апреля Мариинский театр получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы РФ на проектную документацию реконструкции доходного дома Коноплева. Сам проект реконструкции, который по заказу Мариинского театра и Фонда Валерия Гергиева выполнила архитектурная мастерская «Б2», был утвержден в 2022 году.

Он предполагает наличие в здании 16 однокомнатных и 5 трехкомнатных квартир общей площадью 1,39 тыс. кв. м., а также 16 студий и 13 апартаментов общей площадью 1,28 тыс. кв. м. В лицевом корпусе планируется разместить жилье, а в дворовом — апарты. Также в здании предусматривается столовая на 25 мест и встроенные коммерческие помещения. Эксперты оценивают стоимость работ от 1,1 до 1,6 млрд рублей.

В пресс-службе Мариинского театра уточнили, что проектно-сметная документация будет повторно направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза» в сентябре 2026 года.

Подробнее читайте в материале «Служебный проект».

Владимир Колодчук