Служебный проект

Мариинский театр получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы РФ на проект реконструкции доходного дома Коноплева на проспекте Римского-Корсакова, 115а. Здание планируется приспособить под служебное жилье для сотрудников театра и номера для гастролирующих артистов. Вероятно, работы не будут закончены в 2028 году, как предполагалось ранее, из-за отсутствия федерального финансирования, а их стоимость в ценах на 2026 год составит от 1,1 до 1,6 млрд рублей.

Доходный дом И. П. Коноплева на проспекте Римского-Корсакова, 115 А был построен в 1912 году

Доходный дом И. П. Коноплева на проспекте Римского-Корсакова, 115 А был построен в 1912 году

Главгосэкспертиза РФ выдала отрицательное заключение ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» на проект реконструкции здания на проспекте Римского-Корсакова, 115 литера А, следует из реестра ведомства. Расселенный в середине 2010-х дом планировали приспособить под служебную гостиницу театра до 2028 года, но, вероятно, сроки реализации проекта будут сдвинуты из-за отсутствия на него федерального ассигнования, говорят собеседники «Ъ Северо-Запад».

Доходный дом И. П. Коноплева на проспекте Римского-Корсакова, 115 А, был построен в 1912 году. Архитектором шестиэтажного здания в стиле неоклассицизм в открытых источниках указан Алексей Захаров. В 2014 году дом расселили, ранее признав аварийным. Тогда же в числе прочих объектов (Лермонтовский пр-т, 14а, и Садовая ул., 61) здание было передано Мариинке для приспособления под служебную гостиницу.

В 2022 году был утвержден проект реконструкции, который по заказу Мариинского театра и Фонда Валерия Гергиева выполнила архитектурная мастерская «Б2». Документ предполагал наличие в доме 16 однокомнатных и 5 трехкомнатных квартир общей площадью 1,39 тыс. кв. м., а также 16 студий и 13 апартаментов общей площадью 1,28 тыс. кв. м. В лицевом корпусе планировалось разместить жилье, а в дворовом — апарты. Также в здании предусматривалось размещение столовой на 25 мест и встроенных коммерческих помещений. Общая площадь объекта, согласно документации, составляет 4,7 тыс. кв. м.

В 2022 году театр получил от Госстройнадзора разрешение на строительство. Стоимость реализации проекта не озвучивалась, но, по мнению руководителя проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Петербурге Сергея Дуванова, в ценах на 2026 год она может составить 250 тыс. рублей за «квадрат». Директор департамента инвестиций и рынков капитала компании Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева считает, что вложения в ремонт и оснащение площадей могут достигнуть 350 тыс. на квадратный метр.

В Мариинском театре на момент публикации заметки вопросы «Ъ Северо-Запад» оставили без ответа.

В конце марта 2026 года отрицательное заключение Главгосэкспертизы РФ получил проект реконструкции части здания на Садовой улице, 61, лит. А и Б (особняк княгини Шаховской), который также планировалось адаптировать под жилье сотрудников Мариинского театра и номера для гастролирующих артистов до 2028 года. Объект общей площадью в 5 тыс. кв. м находится в управлении Мариинки с 2016 года. С 2018 года Смольный требовал от театра через суд восстановить особняк. Историко-культурную экспертизу проектной документации представили только в 2024 году. Она предполагает обустройство в здании жилых помещений и офисов. Второй этаж в западной части (с отдельным входом) отведут под музей-квартиру М. Ю. Лермонтова.

Вместе с тем ассигнования в 2026–2028 годах (включены в федеральный бюджет) будут выделены на реконструкцию исторической сцены Мариинского театра, а также на реконструкцию объекта «Дом Ш. З. Иофа с кинематографом» на Лермонтовском проспекте, 14, лит. А. Там планируется создать четвертую площадку театра с залом на 800 мест. Также предусмотрено финансирование реставрации «Манежа Половцовых» на набережной Крюкова канала, 12, где сейчас размещается киностудия «Лендок».

Обе площадки отошли Мариинскому театру в 2025 году. Комментируя ситуацию, художественный руководитель и гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев заявил, что очень приветствует передачу некоторых знаменитых культурных и архитектурных площадок, ансамблей дворцов, назвав это очень правильной тенденцией.

«Мне кажется, что вместо того, чтобы кто-то сдавал все в аренду и зарабатывал на этом деньги, не сделав ничего для сохранения, улучшения и укрепления здания, лучшим решением будет, если все это будет принадлежать мастерам культуры и институтам, уже давным-давно заявившим о себе на весь мир»,— добавил господин Гергиев на канале «Россия 24».

В конце февраля Валерий Гергиев предложил Владимиру Путину создать в Москве и Петербурге культурные кварталы, похожие на «Линкольн-центр» в Нью-Йорке и «Кеннеди-центр» в Вашингтоне. Такую инициативу господин Гергиев озвучил во время встречи с президентом.

По его словам, в Петербурге есть множество культурных точек и только Коломна — исторический район города — насчитывает около 20 таких мест. Это будет совершенно точно интересным местом, «богатым и архитектурно, и исторически», заверил президента господин Гергиев.

Владимир Колодчук