В Иркутске мать и сына приговорили к трем годам тюрьмы за истязание детей

Иркутский областной суд оставил в силе приговор, вынесенный ранее 29-летнему мужчине и его 54-летней матери. Они признаны виновными в истязании несовершеннолетних и приговорены к трем годам колонии общего режима. Женщине также запрещено заниматься педагогической и воспитательной деятельностью на два года.

Согласно материалам дела, речь идет об опекаемых фигурантами племянниках — 8-летнем мальчике и 12-летней девочке. Как сообщает областная прокуратура, в период с сентября по ноябрь 2024 года подсудимые «на фоне личной неприязни, вызванной непослушанием детей», систематически наносили детям травмы и побои с использованием гимнастической скакалки, водопроводного шланга, металлической ложки и вилки, а также горячей плойки для волос.

По информации источников «Ъ», знакомых с ходом процесса, мужчина лишал детей сна, заставлял учить их стихи, стоя на одной ноге. О происшедшем дети рассказали социальному педагогу в школе, после чего их передали под опеку другой семье. В марте 2025 года в отношении мужчины и его матери возбудили уголовное дело. Во время судебного разбирательства женщина частично признала свою вину, ее сын вину не признал.

Влад Никифоров, Иркутск