Два человека погибли и 16 пострадали при обстрелах Черноземья за выходные

За минувшие выходные, по данным Минобороны РФ, атакам ВСУ подверглись все регионы Черноземья. Согласно сообщениям местных властей, в результате ударов два человека погибли и 16 пострадали.

В Белгородской области при обстрелах ВСУ погибли два человека, еще 15 были ранены. Разрушения получили 49 частных домов и квартир, 52 транспортных средства, а также — шесть соцобъектов, четыре коммерческих здания, по два инфраструктурных и торговых объекта, административное здание и сельскохозяйственное предприятие. По региону выпустили не менее одного боеприпаса и 18 беспилотников всех типов.

В Курской области за выходные пострадал один мирный житель. 64-летний мужчина получил ожоги при атаке БПЛА в Беловском районе. Также в Рыльском районе под удар ВСУ попала территория ЗАО «Агрофирма "Рыльская "» (входит в холдинг «Гута» Юрия Гущина) — повреждены перегрузчик и рукавное зернохранилище. Кроме того, разрушения получили две квартиры, два частных дома и две машины. По данным губернатора Александра Хинштейна, по региону выпустили не менее 87 беспилотников. Установлено 14 сбросов взрывных устройств с БПЛА и 60 артиллерийских обстрелов приграничных муниципалитетов.

Над Воронежской областью за 25–26 апреля сбили как минимум 21 дрон. Как сообщил губернатор Александр Гусев, никто не пострадал, однако были повреждены фасад одного дома и остекление еще двух, автомобиль, гараж, ограждение и линия электропередач.

В Орловской области в ночь на 25 апреля уничтожили три БПЛА. Из-за падения обломков было нарушено остекление частного дома. Раненых нет, уточнил глава региона Андрей Клычков.

Тамбовские власти не сообщали о возможных последствиях атак ВСУ.

Алина Морозова