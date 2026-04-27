За сутки под удар ВСУ в Курской области попали мирный житель и агроферма

В Курской области в результате атак ВСУ за прошедшие сутки пострадал один человек. Также были установлены разрушения на агропредприятии холдинга «Гута» Юрия Гущина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

64-летний мужчина попал под удар ВСУ в деревне Долгие Буды Беловского района. У него диагностировали термические ожоги лица, рук и ног. Пациент госпитализирован в тяжелом состоянии.

Кроме того, в деревне 1-е Яньково Рыльского района FPV-дрон атаковал территорию агрофермы «Рыльская», которая входит в группу «Гута» Юрия Гущина через ООО «Объединенные кондитеры». Повреждения получили перегрузчик и рукавное зернохранилище.

В поселке Колячек Хомутовского района было нарушено остекление двух квартир.

С 9:00 26 апреля до 9:00 27 апреля над Курской областью сбили не менее 35 беспилотников. Также установлено два сброса взрывных устройств с БПЛА и 20 артиллерийских обстрелов.

По данным господина Хинштейна, сутками ранее при ударах ВСУ по региону никто не пострадал, однако были повреждены забор домовладения, два автомобиля и крыша частного дома. Для атак по Курской области ВСУ запустили 52 БПЛА, 12 раз сбросили взрывные устройства с дронов и 40 раз открыли огонь из артиллерии.

Алина Морозова