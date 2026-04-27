В Екатеринбурге наградили финалистов конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла имени Курочкина

В Свердловском театре музыкальной комедии прошла церемония награждения финалистов X Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР Владимира Курочкина. Общий призовой фонд составил более 1 млн руб., сообщили в пресс-службе театра.

Первую премию в размере 100 тыс. руб. в номинации «Мюзикл» получили Роман Березкин (Екатеринбург) и Светлана Павлова (Москва). Награду в номинации «Оперетта» завоевали Ирина Мулярчик (Санкт-Петербург) и Никита Мещеряков (Москва). Приз зрительских симпатий по итогам голосования забрала Алина Милимко (Нижний Новгород) за исполнение куплета Адели из оперетты «Летучая мышь» Иоганна Штрауса.

«Зачем нужны конкурсы? Я своих студентов поощряю, чтобы они участвовали в разных конкурсах, чтобы могли показать себя и быть оцененным. Это очень важно для тех, кто хочет сделать карьеру»,— рассказал на пресс-конференции председатель жюри, композитор, народный артист РФ Максим Дунаевский.

Среди членов жюри были: директор Театра музкомедии Узбекистана Бури Ганиев, артистка, обладательница двух премий «Золотая маска» Манана Гогитидзе, театральный режиссер и педагог Георгий Исаакян, музыкальный и театральный критик Лариса Барыкина, балетмейстер Ирина Кашуба, дирижер Александр Новиков, режиссер и педагог Нина Чусова, Заслуженный деятель искусств РФ Юрий Шварцкопф. Не смотря на неоднородный состав жюри, его члены выносили практически одинаковые баллы.

