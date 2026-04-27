ИП из Удмуртии обжаловала иск о взыскании 300 млн рублей в пользу Makita

Предпринимательница из Удмуртии Вера Пирожок обжаловала решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с нее 300 млн руб. в пользу японского производителя электроинструментов Makita из-за нарушений прав истца на товарный знак. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Жалоба от Веры Пирожок поступила 17 апреля. Ее рассмотрит Девятый арбитражный апелляционный суд. В марте «Ъ-Удмуртия» писал, что предыдущая инстанция постановила взыскать с ИП 300 млн руб. за продажу, указывает истец, маркированных брендом японской компании инструментов на маркетплейса Ozon.

В числе доводов Makita — отсутствие на шильдике знака сертификации таможенного союза ЕАС, даты изготовления и серийного номера, информации об изготовители и сертификата соответствия. Предпринимательница реализовала почти 40 тыс. инструментов по цене около 9 тыс. руб. за штуку.

«Поскольку истец не давал предпринимательнице разрешения использовать свой товарный знак, он направил ей претензию, а потом обратился в суд»,— пишет издание. По норме закона, размер компенсации оценили в более чем 687 млн руб. Но производитель добровольно ограничил его до 300 млн руб.

Международный товарный знак Makita японская компания зарегистрировала в 2019 году. Он охраняется во многих государствах, в их числе Россия, и действует до 2029 года. Под брендом производится электрическая техника для строительства, ремонта, уборки, садовых работ и др.