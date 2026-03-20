ИП из Удмуртии обязали выплатить 300 млн рублей японской компании Makita

С индивидуальной предпринимательницы из Удмуртии Веры Пирожок взыскали 300 млн руб. компенсации по иску японского производителя электроинструментов Makita Corporation. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, пишет «РИА Новости».

Электроинструмент от Makita на одной из выставок

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Электроинструмент от Makita на одной из выставок

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

По данным истца, ответчица продавала на маркетплейсе Ozon маркированные брендом японской компании инструменты с признаками контрафактности. В частности, говорится об отсутствии на шильдике знака сертификации таможенного союза ЕАС, даты изготовления и серийного номера, информации об изготовители и сертификата соответствия.

«Рассчитанный по нормам закона размер компенсации составил более 687 млн руб., но истец добровольно ограничил его суммой в 300 млн руб.»,— пишет издание.

Суд признал обстоятельства, представленные Makita, доказанными и полностью удовлетворил иск.

По данным «РИА Новости», международный товарный знак Makita японская компания зарегистрировала в 2019 году. Он охраняется во многих государствах, в их числе Россия, и действует до 2029 года. Под брендом производится электрическая техника для строительства, ремонта, уборки, садовых работ и др.