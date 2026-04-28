Доступное золото

Небывалый рост цен на драгоценные металлы (биржевая цена золота за последние полтора года выросла вдвое) привел к заметному увеличению себестоимости ювелирных изделий. Результатом этого стало снижение розничных продаж (в 2025 году более чем на 10% по сравнению с 2024-м). Еще одно следствие — уменьшение веса золотых предметов в среднем с 1,8 до 1,7 грамма. В этих условиях брендам приходится внедрять новые технологии для создания качественных, но более доступных коллекций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Следующая фотография 1 / 9 Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov

Компания Sokolov предлагает новый вид позолоты — «вермель». Техника восходит к середине XVIII века, как альтернатива огневому золочению с помощью ртути, широко распространенному во Франции. В XIX веке в Италии был открыт гальванический процесс золочения — этот качественный и безопасный технологический способ используется и сегодня. На поверхность украшения из серебра 925-й пробы наносится покрытие из чистого золота 999-й пробы, но высота слоя составляет 1,5 микрона, что в шесть раз превышает толщину обычной позолоты. «Мы используем гальванический метод нанесения покрытия, но держим изделие в растворе значительно дольше, чем при стандартной позолоте. Это обеспечивает толстый, долговечный слой золота. Предварительная подготовка включает кропотливую работу полировщиков и шлифовщиков — тройную полировку поверхности серебра для идеального финиша»,— комментирует Таисия Изнова, директор по категорийному управлению Sokolov.

По данным внутренних тестов компании, покрытие «вермель» выдерживает 7 тыс. циклов истирания при нормативе 3 тыс. циклов. Таким образом украшение приобретает визуальные характеристики золота — и при бережном обращении сохраняет их в течение длительного времени. При этом его стоимость заметно отличается. «Объемное кольцо в технике вермель стоит 7,2 тыс. руб., аналогичный дизайн из чистого серебра обойдется в 3,3 тыс., а из золота — примерно в 45 тыс. руб. (в ассортименте не представлено). Таким образом, украшение "вермель" дешевле золотого в 6,2 раза»,— говорит Таисия Изнова.

В коллекцию «вермель» вошли крупные фактурные, но при этом полые изделия — модные «дутые» кольца, подвески в виде объемных капель, серьги-хупы. Ценовой диапазон составляет от 2,1 тыс. руб. за подвеску до 35 тыс. за массивный браслет. До конца 2026 года ассортимент будет расширен в три раза. Компания Sokolov первой выводит эту технологию в масштаб масс-маркета.

Нина Спиридонова