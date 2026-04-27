Свитер Гретцки с последнего матча за «Эдмонтон» продан за рекордную сумму

Игровой свитер канадского хоккеиста Уэйна Гретцки продан на аукционе Goldin Auctions за рекордные $2,8 млн. Об этом сообщает ESPN.

Фото: B Bennett / Getty Images

В этом джерси с 99-м игровым номером форвард в 1988 году завоевал свой четвертый и последний Кубок Стэнли в четвертом матче финального противостояния с «Бостон Брюинс». Через несколько месяцев Уэйна Гретцки обменяли в «Лос-Анджелес Кингс».

Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году. Тот же свитер был продан на аукционе Grey Flannel за $1,45 млн. Стоимость лота возросла почти в два раза, поскольку компания MeiGray, занимающаяся аутентификацией игровых джерси, «окончательно установила», что нападающий действительно носил эту форму в первой и четвертой играх финала.

Уэйну Гретцки 65 лет. В НХЛ он также выступал за «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Ему принадлежат рекорды лиги по количеству набранных очков (2857) и по числу результативных передач (1963) в регулярных чемпионатах. Канадец завершил карьеру игрока в 1999 году.

Таисия Орлова