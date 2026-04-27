На курортах Турции запустили оплату в рублях по СБП

В Турции российские туристы смогут оплачивать покупки через СБП с помощью приложения своего банка. Сервис запустили в туристических зонах страны, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Точки, где принимают оплату в рублях по СБП, можно найти с помощью интерактивной карты от компании Turinvoice. Сейчас на ней отображаются более 800 мест в Анталье, более 240 — в Стамбуле, свыше 80 — на Эгейском побережье.

По данным АТОР, количество таких точек в Турции увеличивается на 150 в месяц. Оплату по СБП принимают в магазинах, кафе, аптеках, сувенирных лавках. С помощью сервиса можно оплатить SPA, экскурсии, трансферы и другие услуги. Сумма для покупателя в приложении сразу отображается в рублях. Фактический курс при оплате — 1,9 руб. за лиру, сообщили в АТОР.