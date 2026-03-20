«Газпром» подал два иска к «Орловской генерации» на 219,8 млн рублей

Арбитражный суд Орловской области зарегистрировал два исковых заявления АО «Газпром газораспределение Орел» к АО «РИР Энерго» в лице филиала «Орловская генерация» на общую сумму 219,8 млн руб. Один из исков принят к производству, второй пока находится на рассмотрении. Это следует из картотеки арбитражных дел.

По первому иску сумма требований составляет 128,5 млн руб., заявление пока не принято к производству. Второй иск на 91,3 млн руб. принят судом, предварительное заседание назначено на 6 мая. Суть требований в обоих случаях в материалах дела не раскрывается.

По данным Rusprоfile, ООО «Газпром межрегионгаз Орел» зарегистрировано в 2001 году. Специализируется на оптовой торговле топливом. Уставной капитал — не указан. Гендиректор — Александр Грачев. Общество подконтрольно ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение». По итогам 2024 года выручка компании составила 9,44 млрд руб., что на 6,4% выше показателя 2023 года. Чистая прибыль при этом выросла более чем в десять раз — с 16,5 млн до 206,1 млн руб. По собственным данным, филиал АО «РИР Энерго» — «Орловская генерация» объединяет энергоактивы компании «РИР Энерго» (прежнее название — АО «Квадра») в Орловской и Тульской областях. В его состав входят Ливенская и Орловская ТЭЦ, а также тепловые сети в Орле. Филиал является основным поставщиком тепла для промышленности и ЖКХ региона: его доля на рынке тепловой энергии Орла составляет 64%, Ливен — 61%.

В феврале арбитражный суд Орловской области принял два иска ООО «Газпром межрегионгаз Орел» к теплоснабжающим организациям. Наиболее крупный спор связан с АО «Орелгортеплоэнерго»: газовая компания хочет взыскать с компании 122,2 млн руб.

Ульяна Ларионова