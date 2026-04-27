Нижегородский суд приговорил Звиада Озманяна к 11 годам за криминальный статус

Нижегородский областной суд признал Звиада Озманяна (вор в законе Звиад Тбилисский) виновным по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии) и приговорил его к сроку 11 лет и один день с отбыванием наказания в колонии особого режима.

По данным областной прокуратуры, осужденный за нападение на коммерсанта Озманян при отбытии наказания в колонии занял высшее положение в преступной иерархии.

Как писал «Ъ-Приволжье», во время судебного разбирательства представители следствия сообщили, что в 2019–2024 годах, находясь в колонии, Звиад Озманян контролировал некоторые нижегородские исправительные учреждения и криминальную кассу (так называемый «общак»), распределял преступные доходы, руководил преступными сообществами и назначал «положенцев», которые контролировали заключенных. Также, по версии следствия, вор в законе пропагандировал криминальную идеологию среди осужденных, разбирал их споры и конфликты.

Сам Звиад Озманян утверждал, что он еще в 2019 году отказался от статуса вора в законе. Об этом его решении было известно как в криминальной среде, так и руководству ФСИН. Вину по предъявленному обвинению он не признал.

Андрей Репин