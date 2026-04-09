Следствие признало вора

Гособвинитель попросил осудить Звиада Озманяна как вора в законе «Звиада Тбилисского» на 14 лет особого режима со штрафом. Его обвинили по уголовной статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Как полагает следствие, в 2019–2024 годах Звиад Озманян контролировал некоторые нижегородские исправительные учреждения и «общак», участвовал в «коронации» других воров и назначал «положенцев». Подсудимый сообщил, что в 2019 году отказался от воровского статуса, уведомив об этом ФСИН, а свидетели обвинения его оговорили, чтобы избежать уголовного преследования. Адвокаты попросили оправдать подсудимого, считая, что события преступления нет.

В Нижегородском областном суде решают судьбу преступного авторитета

В Нижегородском облсуде состоялись судебные прения по уголовному делу Звиада Озманяна (вор в законе Звиад Тбилисский). Его обвинили по ст. 210.1 УК РФ в занятии высшего положения в преступной иерархии. В связи с криминальным статусом прокурор попросил назначить преступному авторитету 14 лет и один день лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 4 млн руб.

По мнению прокуратуры, вина подсудимого в том, что он является вором в законе, полностью доказана. Согласно обвинительному заключению, в 2019–2024 годах Звиад Озманян контролировал некоторые нижегородские исправительные учреждения и криминальную кассу (так называемый «общак»), распределял преступные доходы, руководил преступными сообществами и назначал «положенцев», которые контролировали заключенных.

Также, по версии следствия, вор в законе пропагандировал криминальную идеологию среди осужденных, разбирал их споры и конфликты.

Как писал «Ъ-Приволжье», Звиада Озманяна «короновали» 11 февраля 2013 года в Москве «воры в законе» Гизо Кардава, Вагиф Сулейманов, Темури Мирзоев и другие «авторитеты». Сам Звиад Тбилисский участвовал в «коронации» 15 воров в законе в Турции и в России, а в 2019–2020 годах назначил в нижегородские и ульяновские учреждения пятерых «положенцев». По данным МВД Москвы, ранее он контролировал в столице преступные группировки, которые занимались квартирными кражами и разбоем. А в 2017 году Канавинский райсуд Нижнего Новгорода приговорил Звиада Озманяна к десяти годам заключения за разбойное нападение на нижегородского коммерсанта. Обвинение в высшем криминальном статусе ему предъявили в июле 2024 года, за несколько дней до освобождения из колонии.

Подсудимый не признал вину. Еще в апреле 2019 года отказался от статуса «вора в законе», чтобы избежать уголовного преследования, напомнил прокурор.

Тем не менее Звиад Озманян продолжил руководить преступным миром, и его положение в иерархии следует считать доказанным, добавил прокурор. В подтверждение этому сторона обвинения представила показания осужденных, которых авторитет якобы назначал руководить исправительными учреждениями, заключение эксперта о структуре воровского мира, тюремные письма и оперативные сводки правоохранительных органов.

Звиад Озманян в суде подтвердил, что он отказался от воровского статуса: его решение получило широкую известность в криминальной среде и освещалось в СМИ. О нем он также официально уведомил руководство ФСИН. По словам подсудимого, якобы назначенные им «положенцы» таковыми не являлись, они не преследовались по ст. 210.1 УК РФ, а секретные свидетели оговорили его под диктовку сотрудников правоохранительных органов: их показания были идентичными.

Звиад Озманян напомнил, что добровольный отказ от криминального статуса по норме ст. 210.1 УК РФ освобождает от уголовного преследования, а органы ФСИН обязаны были уведомить его о нововведениях в Уголовном кодексе. Однако в профилактических беседах никто из сотрудников исправительных учреждений ему ничего об изменениях закона не рассказал.

По словам обвиняемого, контролировать уголовных заключенных он также не мог, так как сидел в особо строгих условиях: в одиночных камерах под видеонаблюдением без средств связи.

Также он не мог управлять криминалитетом в нижегородских ИК, находясь в Ульяновской области. После отказа от воровского статуса Звиад Озманян, по его словам, участвовал в строительстве храмов в местах лишения свободы.

Отказ от статуса «вор в законе» автоматически сделал его рядовым заключенным, лишив возможности руководить криминалитетом, полагают адвокаты.

«Абсурд, но получается, что высшим криминальным статусом в преступной иерархии Озманяна наделяют следователь и гособвинитель в то время, как сама преступная среда его отвергает и не признает за ним какого-либо руководящего положения», — подчеркнул адвокат Алексей Киреев.

Доводы прокурора о том, что Звиад Озманян из мест лишения свободы поддерживал контакты с другими преступными авторитетами и распоряжался «общаком», защита назвала бездоказательными. Следственную экспертизу выполнил кандидат филологических наук, а не криминолог, поэтому она не может считаться доказательством, добавил адвокат. Защита попросила оправдать обвиняемого в связи с отсутствием события преступления.

23 апреля Звиад Озманян скажет последнее слово, затем суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Роман Рыскаль