Бизнесмен из Волгограда пропал во время шторма на рыбалке

Четверо рыбаков пострадали в результате шторма на Волге в Светлоярском районе Волгоградской области: моторная лодка перевернулась утром 24 апреля. Тело одного из пассажиров уже обнаружено, поиски еще троих продолжаются. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку, по итогам которой примут решение.

По информации региональных СМИ, одним из пропавших без вести числится президент Торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров. Вместе с ним на лодке «Астраханке» находились родственник и двое близких друзей. В ГК «БИС» журналистам отказались комментировать ситуацию.

Следователи выясняют точные причины произошедшего. Будет дана оценка соблюдению правил безопасности на маломерном судне в штормовую погоду. Судьба Александра Назарова и еще двоих рыбаков пока остается неизвестной.

Нина Шевченко