Lamoda купила долю в бренде одежды Selfmade

Lamoda купила 90% в ООО «Фаст фэшн», которое управляет брендом женской одежды Selfmade. Об этом «Ъ» сообщили в Lamoda. Это первая M&A-сделка онлайн площадки. Остальные 10% «Фаст фэшн» сохранит за собой основатель Selfmade Татьяна Куценко, она же останется гендиректором. Сумму сделки стороны не раскрывают.

Гендиректор Lamoda Максим Гришаков называет Selfmade сильным игроком, «который уже занял заметное место в индустрии, обладает ярким и узнаваемым ДНК и сформировал лояльное сообщество вокруг качественного продукта. Для Selfmade такая сделка станет возможностью выйти на следующий уровень роста и узнаваемости бренда, отмечает Татьяна Куценко.

Selfmade основан в 2017 году. У бренда есть 5 розничных магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Согласно СПАРК, выручка ООО «Фаст фэшн» по итогам 2025 года выросла вдвое, до 581 млн руб., чистая прибыль составила 8 млн руб. после почти нулевой по итогам 2024 года.

