«Решение ЦБ не добавило оптимизма»

24 апреля Центробанк разочаровал многих инвесторов. Регулятор принял консервативное решение о снижении ставки на 50 базисных пунктов — до уровня 14,5%. При этом был повышен годовой прогноз по ставке до 14–14,5%, таким образом ЦБ фактически остается в целевом диапазоне. На пресс-конференции Эльвира Набиуллина также заявила о возможности паузы в цикле снижения ключевой ставки. И главный вопрос сейчас: что будет дальше с российскими активами? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Сказывается общее ухудшение настроений в экономике и бизнес-среде, инвесторы остаются пессимистичны, а решение ЦБ в пятницу не добавило оптимизма. В результате нефтегазовый сектор также выглядит слабым — акции «Газпрома» и «Роснефти» находятся под давлением. Рынок облигаций, который до этого выглядел относительно устойчивым, после решения ЦБ начал снижаться: индекс RGBI потерял около 1%, сегодня продолжает снижение примерно на 0,3%. Единственным относительно стабильным активом остается рубль: он укрепился, курс юань/рубль снизился с 11,05 руб. до 10,95 руб. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от нескольких факторов. С одной стороны, консервативная политика ЦБ поддерживает курс. С другой — ключевую роль в мае начнет играть Минфин в рамках бюджетного правила. Валютные операции стартуют в мае, и объем покупок валюты для ФНБ, вероятно, будет значительным, даже при их растяжении во времени. На этом фоне укрепление рубля может оказаться временным: при слабом рынке акций и облигаций и общем негативном фоне давление на валютный рынок, скорее всего, усилится, что будет работать не в пользу национальной валюты.

