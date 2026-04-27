Большинство нижегородцев взыскались против шестидневной рабочей недели

Большинство нижегородцев (65%) не готовы работать по шесть дней в неделю даже при восьмичасовом рабочем дне. Об этом сообщает портал Superjob по итогам опроса, который прошел в Нижнем Новгороде с 13 по 23 апреля.

Как писал «Ъ», в конце марта бизнесмен Олег Дерипаска призвал россиян перейти на шестидневный график работы с 08:00 до 20:00, чтобы пройти трансформацию «от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями».

Среди нижегородцев лишь 20% опрошенных выразили готовность трудиться шесть дней в неделю при условии, что шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке.

Мужчины оказались более лояльны к удлиненной рабочей неделе: 24% из них согласились бы на это. Среди женщин желающих — 15%.

С возрастом желание жертвовать выходным ради оплаты снижается. Среди участников опроса до 35 лет согласны 26%, а среди опрошенных старше 45 лет — 16%. Среди горожан с высшим образованием на трудовые подвиги согласны 15%, среди обладателей среднего профессионального образования — 21%.

