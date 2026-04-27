«Ведомости»: «Яндекс Фабрика» откроет несколько офлайн-магазинов в Москве

«Яндекс (MOEX: YDEX) Фабрика» (подразделение «Яндекса», отвечающее за создание и продажу товаров под собственными торговыми марками) анонсировала открытие офлайн-магазинов в Москве. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

25 апреля компания открыла в торговом центре «Метрополис» второй временный магазин (поп-ап) с собственными товарами. По словам собеседника издания, всего до конца 2026 года «Яндекс Фабрика» планирует представить 11 собственных торговых марок. Он отметил, что компания намерена менять товары в поп-апе каждые два месяца. В течение года планируется открыть еще два временных магазина, добавил представитель «Яндекса».

По словам источников, опрошенных «Ведомостями», офлайн-магазины позволяют интернет-ритейлерам повышать узнаваемость продукции и продвигать ее. По словам партнера компании One Story Ольги Сумишевской, маркетплейс «Яндекса» существенно уступает свои позиции Wildberries и Ozon, доля которых на рынке составляет 70%.

Собственные товарные марки (бренд мобильных аксессуаров и электроники Commo, гаджеты Tuvio, детская продукция Junion и другие) «Яндекс» запустил в 2022 году. В 2025 году компания открыла свой первый поп-ап. По данным представителя «Яндекса», каждый восьмой посетитель пространства продолжил покупать представленные там товары в интернет-магазине.