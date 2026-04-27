Донской завод комплектующих «Армадон» планирует нарастить производство втрое

Машиностроительный завод «Армадон» в Новочеркасске, являющийся производственной площадкой компании «Нейс-Инжиниринг» — одного из резидентов особой экономической зоны «Ростовская», — намерен в 2026 году втрое нарастить объемы выпуска комплектующих и запчастей для комбинированных дорожных машин. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инвестиции в строительство и оснащение завода превысили 800 млн руб. Предприятие работает по принципу полного цикла и располагает собственным конструкторским бюро. Компания разрабатывает и выпускает спецтехнику. Отмечается, что приоритетным направлением является изготовление комбинированных дорожных машин, а также запчастей и комплектующих к ним.

По словам генерального директора «Нейс-Инжиниринг» Кирилла Смирнова, изначально по комплектующим и запчастям для комбинированных дорожных машин предприятие начинало с 16 наименований и 800 единиц продукции ежемесячно. Сейчас ассортимент расширяется, и объёмы выпуска планируется довести примерно до 2,5 тыс. единиц в месяц.

Площадка завода, расположенная в ОЭЗ «Ростовская», дает возможность серийно производить спецтехнику для лесной промышленности, сельского и коммунального хозяйства, а также дорожного строительства. В перечень выпускаемой продукции входят манипуляторные обрезчики деревьев, грунтометы, грейферы и захваты, пескосолеразбрасыватели, предназначенные для борьбы с гололедом и снежным накатом, а также бункеры-накопители.

Константин Соловьев