ВТБ снизил на треть первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС

ВТБ (MOEX: VTBR) снизил первоначальный взнос по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с 30,1% до 20,1%. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В ВТБ отметили, что раньше такие условия были доступны при сделках с подрядчиками на проектном финансировании банка. Ипотечные кредиты на ИЖС в банке начинаются от 19,9% годовых.

Клиент может получить до 60 млн руб. на строительство в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кредит на сумму до 30 млн руб. — на строительство в других регионах. «Деньги можно направить как на покупку участка и строительство "с нуля", так и на строительство на уже имеющемся участке»,— сообщили в ВТБ (цитата по ТАСС).

В 2026 году выдачи ипотеки в ВТБ на частные дома могут вырасти до 30%. Это примерно 40 тыс. сделок на общую сумму 220-250 млрд руб., подсчитали в банке.