«Призрак Джеффри Эпштейна и тень Сассексов всегда где-то рядом»

Начало государственного визита в США короля Карла III и королевы Камиллы — едва ли не главная тема для обсуждения в сегодняшних медиа, особенно британских и американских. Комментаторы обращают внимание на беспрецедентную важность этой поездки в разгар серьезного кризиса в отношениях стран, бывших всегда ближайшими союзниками. А кто-то даже находит, что Дональд Трамп и король Карл — бойкий застройщик из Нью-Йорка и отпрыск едва ли не самой знаменитой аристократической семьи Европы — похожи, как бы смешно это ни звучало.

Участники движения Stop Trump Coalition в масках с изображением Карла III и Дональда Трампа

Фото: Hannah McKay / Reuters

Politico (Арлингтон, США) Невыполнимая миссия короля Карла То, что должно было стать кульминационным моментом его правления,— государственный визит в Америку со всеми помпезностью и церемониями, на которые способен Вашингтон,— стало нечто гораздо более серьезным. Дипломатической миссией с высокими ставками, которая призвана спасти важнейший для Великобритании альянс… На первый взгляд, у этой пары мало общего. Резкий, болтливый нью-йоркский застройщик и мучительно неловкий английский аристократ, находящиеся вместе… сцена для приличного ситкома… И все же Дональд Трамп и Карл III похожи друг на друга больше, чем кажется. Будучи представителями поколения бумеров, они родились в условиях большого богатства в конце 1940-х годов, выросли в неординарных, привилегированных семьях, в которых нет эмоциональной близости и из которых редко выходят всесторонне развитые взрослые люди.

The Independent (Лондон, Великобритания) Визит короля в США подчеркивает, что обе страны могут и должны объединяться, когда происходит такое, как эта стрельба Этот визит пришелся на мрачный период того, что по крайней мере оптимисты по-прежнему называют «особыми отношениями». В прошлом году во время второго государственного визита президента Трампа с первой леди этот термин еще использовался, хотя введенные США пошлины уже делали отношения близких друзей и союзников напряженными. Теперь же… война в Иране довела ситуацию до критической точки… Карл III отправляется с визитом в США Что, возможно, делает эти отношения действительно особыми, так это их устойчивость, несмотря множество глубоких разногласий и разочарований. Они сохранились не только благодаря… общей истории, наличию взаимной симпатии или ее отсутствию, но и благодаря широкому совпадению национальных интересов и неизменным общим «западным ценностям». Понимание этого будет пронизывать все действия короля и королевы на этой неделе, но никто не должен ожидать от них восстановления Трансатлантического альянса.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Король Карл наносит визит Трампу: с какими трудностями может столкнуться монарх? Королю Карлу в качестве гостя эксцентричного Дональда Трампа придется стать своего рода канатоходцем-дипломатом, учитывая события в Иране и обеспокоенность по поводу безопасности после стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома. Он приступает к выполнению возложенной на него правительством Великобритании задачи «подтвердить и возобновить» двусторонние связи на фоне ухудшающихся «особых отношений» в 250-ю годовщину независимости Америки. И на этом пути его ждут многочисленные проблемы. Да и призрак Джеффри Эпштейна и тень Сассексов всегда где-то рядом.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Сможет ли король Карл помочь залечить разрыв США и Великобритании? Король Карл III и королева Камилла прибудут в Вашингтон в понедельник днем, на восьмой неделе войны президента Трампа с Ираном. В этот раз отказ Великобритании участвовать в том, что премьер-министр Кир Стармер назвал очередной войной, начатой США по собственному желанию, вывел господина Трампа из себя и привел к напряжению отношений между двумя правительствами. Официально четырехдневный визит короля не имеет никакого отношения к этому конфликту. Тем не менее у людей как внутри, так и за пределами Даунинг-стрит, 10 есть надежда, что пышность и великолепие, а также несколько встреч с обычными людьми напомнят господину Трампу и его советникам, как много общего у двух стран, тем более что этим летом Соединенные Штаты празднуют 250-летие.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская