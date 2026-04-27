Правительство утвердило новый перечень стратегически значимых лекарств

В новый перечень стратегически значимых лекарственных средств вошли важнейшие препараты для лечения тяжелых заболеваний. В общей сложности в список включили 206 наименований, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Утвердили новый перечень стратегически значимых лекарственных средств. Это, напомню, важнейшие препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжелыми недугами, включая онкологию»,— рассказал господин Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата по «РИА Новости»).

В список вошли в том числе лекарства из перечня жизненно важных, вакцины, препараты крови и кровезаменители, препараты для лечения особо опасных инфекций. Михаил Мишустин заверил, что правительство продолжит повышать долю собственных разработок, чтобы исключить сбои поставок медикаментов в аптеки и больницы, а также укрепить технологический суверенитет России.

Комиссия Минздрава пересмотрела перечень стратегически значимых лекарств в начале апреля. В первый раздел включены препараты по 61 действующему веществу, во второй — по 145. В отношении лекарств из первого раздела при закупках будет действовать механизм «второй лишний». Он предполагает приоритет закупок препаратов, локализованных в странах Евразийского экономического союза до стадии субстанции.

